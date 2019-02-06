ГПУ завершила дело и готовится к открытому суду по Безлеру
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Расследование в отношении преступлений бывшего главаря так называемой "ДНР" Игоря Безлера в Украине фактически завершено, поэтому следует провести открытый судебный процесс над ним в Славянске, осудив его по крайней мере заочно. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает корреспондент УНН.
"Этот человек фактически начала военные действия на территории Украины. У нас закончено фактически дело, по которому проходит 85 потерпевших - скальпированных, расчлененных, с вынутых ложкой глазами ... Я глубоко убежден, что в ближайшее время мы должны начать открытый судебный процесс в Славянске - пусть даже заочный. И Украина, мир должен помнить, кто и за что воюет", - отметил генпрокурор.
Напомним, один из главарей боевиков Игорь Безлер (прозвище "Бес") был ранен в ходе военной спецоперации в Горловке.