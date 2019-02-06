ГПУ завершила справу і готується до відкритого суду по Безлеру
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Розслідування щодо злочинів колишнього ватажка так званої "ДНР" Ігоря Безлера в Україні фактично завершене, тож слід провести відкритий судовий процес над ним в Славянську, засудивши його принаймні заочно. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час засідання комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, передає кореспондент УНН.
"Ця особа фактично розпочала військові дії на території України. У нас закінчена фактично справа, по якій проходить 85 потерпілих – скальпованих, розчленованих, з вийнятих ложкою очима… Я глибоко переконаний, що найближчим часом ми маємо розпочати відкритий судовий процес в Славянську – нехай навіть заочний. І Україна, світ має пам’ятати, хто і за що воює", - зазначив генпрокурор.
Нагадаємо, один із ватажків бойовиків Ігор Бєзлєр (прізвисько “Бєс”) був поранений у ході військової спецоперації у Горлівці.