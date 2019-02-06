ГПУ завершила справу і готується до відкритого суду по Безлеру

"Ця особа фактично розпочала військові дії на території України. У нас закінчена фактично справа, по якій проходить 85 потерпілих – скальпованих, розчленованих, з вийнятих ложкою очима… Я глибоко переконаний, що найближчим часом ми маємо розпочати відкритий судовий процес в Славянську – нехай навіть заочний. І Україна, світ має пам’ятати, хто і за що воює", - зазначив генпрокурор.

Нагадаємо, один із ватажків бойовиків Ігор Бєзлєр (прізвисько “Бєс”) був поранений у ході військової спецоперації у Горлівці.