ГПУ завершила справу і готується до відкритого суду по Безлеру

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22 березня, 17:51 • 110726 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 175688 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

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22 березня, 14:14 • 148002 перегляди

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Розслідування щодо злочинів колишнього ватажка так званої "ДНР" Ігоря Безлера в Україні фактично завершене, тож слід провести відкритий судовий процес над ним в Славянську, засудивши його принаймні заочно. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час засідання комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, передає кореспондент УНН.

"Ця особа фактично розпочала військові дії на території України. У нас закінчена фактично справа, по якій проходить 85 потерпілих – скальпованих, розчленованих, з вийнятих ложкою очима… Я глибоко переконаний, що найближчим часом ми маємо розпочати відкритий судовий процес в Славянську – нехай навіть заочний. І Україна, світ має пам’ятати, хто і за що воює", - зазначив генпрокурор.

Нагадаємо, один із ватажків бойовиків Ігор Бєзлєр (прізвисько “Бєс”) був поранений у ході військової спецоперації у Горлівці. 

Українські Національні Новини

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