ГПУ завершила следствие по делу А.Клименко

По информации пресс-службы, Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-министра доходов и сборов в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации); ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины.

В ГПУ отметили, что подозреваемому и его защитникам сообщено об открытии материалов досудебного расследования в указанном уголовном производстве в порядке ст. 290 УПК Украины.

Напомним, Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины обнародовала повестку о вызове на допрос бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко на 21 апреля на 10:00.

Экс-министр доходов и сборов Александр Клименко подозревается в том, что в период апреля 2012-го - сентябрь 2013-го, занимая должности председателя ГНС (Министерства доходов и сборов) Украины в составе созданной и возглавляемой экс-президентом Украины Виктором Януковичем преступной организации, злоупотребляя служебным положением, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета на общую сумму 3 166 090 тыс. грн, путем незаконного возмещения НДС на счета фиктивных предприятий в особо крупном размере, которые были распределены между участниками преступной организации.