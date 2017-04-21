ГПУ завершила слідство у справі О.Клименка

За інформацією прес-служби, Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-міністра доходів і зборів у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації); ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення); ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) КК України.

У ГПУ зазначили, що підозрюваному та його захисникам повідомлено про відкриття матеріалів досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в порядку ст. 290 КПК України.

Нагадаємо, Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України оприлюднила повістку про виклик на допит колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка на 21 квітня на 10 годину.

Екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко підозрюється у тому, що у період квітня 2012 - вересня 2013 років, займаючи посади голови ДПС (Міністерства доходів і зборів) України у складі створеної та очолюваної екс-президентом України Віктором Януковичем злочинної організації, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану та злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету на загальну суму 3 166 090 тис. грн, шляхом незаконного відшкодування ПДВ на рахунки фіктивних підприємств в особливо великому розмірі, які було розподілено між учасниками злочинної організації.