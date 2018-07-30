ГПУ уже осуществила не менее 10 следственных экспериментов на Институтской по делу Майдана
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины уже осуществило не менее 10 следственных экспериментов на улице Институтской в Киеве в рамках уголовного производства относительно расстрелов на Майдане. Об этом сообщил УНН начальник Управления спец расследований ГПУ Сергей Горбатюк.
"Проведено не менее 10 следственных экспериментов", - сказал Горбатюк.
По его словам, на следственные эксперименты на улице Институтской приглашали также и защитников экс-беркутовцев.
Начальник Управления спец расследований добавил, что следственные действия, несмотря на сложности, продолжаются.
Как сообщал УНН, 17 июля 2018 на улице Институтской начались следственные эксперименты по делу расстрелов на Майдане.
Начальник Управления спецрасследований Горбатюк не исключал, что участвовать в этих экспериментах будут экс-беркутовцы.
В ГПУ сообщали, что в деле убийств активистов на Майдане в 2013-2014 годах сообщено о подозрении 57 лицам.