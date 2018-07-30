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ГПУ вже здійснила не менше 10 слідчих експериментів на Інститутській у справі Майдану

ГПУ вже здійснила не менше 10 слідчих експериментів на Інститутській у справі Майдану

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України вже здійснило не менше 10 слідчих експериментів на вулиці Інститутській у Києві у межах кримінального провадження щодо розстрілів на Майдані. Про це повідомив УНН начальник Управління спец розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

"Проведено не менше 10 слідчих експериментів", - сказав Горбатюк.

За його словами, на слідчі експерименти на вулиці Інститутській запрошували також і захисників екс-беркутівців.

Начальник Управління спец розслідувань додав, що слідчі дії, попри складнощі, продовжуються.

Як повідомляв УНН, 17 липня 2018 року на вулиці Інститутській розпочалися слідчі експерименти у справі розстрілів на Майдані.

Начальник Управління спецрозслідувань Горбатюк не виключав, що участь в цих експериментах братимуть екс-беркутівці.

У ГПУ повідомляли, що у справі вбивств активістів на Майдані в 2013-2014 роках повідомлено про підозру 57 особам.

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