ГПУ вже здійснила не менше 10 слідчих експериментів на Інститутській у справі Майдану

"Проведено не менше 10 слідчих експериментів", - сказав Горбатюк.



За його словами, на слідчі експерименти на вулиці Інститутській запрошували також і захисників екс-беркутівців.



Начальник Управління спец розслідувань додав, що слідчі дії, попри складнощі, продовжуються.



Як повідомляв УНН, 17 липня 2018 року на вулиці Інститутській розпочалися слідчі експерименти у справі розстрілів на Майдані.



Начальник Управління спецрозслідувань Горбатюк не виключав, що участь в цих експериментах братимуть екс-беркутівці.



У ГПУ повідомляли, що у справі вбивств активістів на Майдані в 2013-2014 роках повідомлено про підозру 57 особам.