ГПУ вже здійснила не менше 10 слідчих експериментів на Інститутській у справі Майдану
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України вже здійснило не менше 10 слідчих експериментів на вулиці Інститутській у Києві у межах кримінального провадження щодо розстрілів на Майдані. Про це повідомив УНН начальник Управління спец розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.
"Проведено не менше 10 слідчих експериментів", - сказав Горбатюк.
За його словами, на слідчі експерименти на вулиці Інститутській запрошували також і захисників екс-беркутівців.
Начальник Управління спец розслідувань додав, що слідчі дії, попри складнощі, продовжуються.
Як повідомляв УНН, 17 липня 2018 року на вулиці Інститутській розпочалися слідчі експерименти у справі розстрілів на Майдані.
Начальник Управління спецрозслідувань Горбатюк не виключав, що участь в цих експериментах братимуть екс-беркутівці.
У ГПУ повідомляли, що у справі вбивств активістів на Майдані в 2013-2014 роках повідомлено про підозру 57 особам.