ГПУ вызвала на допрос Кузьмина

Согласно повесток, Кузьмина вызывают на 9, 13, 17 и 20 августа в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины "для проведения допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве №42015000000001998 от 25.09.2015 по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364, ч.З ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.З ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.2 ст.28 , ч.ч.ст.197-1, ч.2 ст.28, ч.З ст.197-1, ч.З ст.358 (в редакции Закона от 07.05.2008), ч.З ст.27, ч.З ст.209, ч.2 ст.209 УК Украины".

Как сообщал УНН, в октябре 2017 года Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении бывшему первому заместителю генпрокурора Ренату Кузьмину и директору ГП "Комплекс отдыха "Пуща-Водица" в совершении ряда преступлений.

В частности, в период 2008-2010 годов Кузьмин как заместитель генпрокурора в то время по предварительному сговору в группе с директором ГП "Комплекс отдыха "Пуща-Водица" совершили самовольный противоправный захват государственного земельного участка рекреационного назначения площадью 1,0457 га на территории ГП "Комплекс отдыха "Пуща-Водица"..., самовольное незаконное строительство жилого дома площадью 1068 м кв и прилегающих сооружений на этой самовольно занятом государственном земельном участке рекреационного назначения.