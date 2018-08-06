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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 15014 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 76811 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118855 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126747 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166129 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152289 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140273 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130341 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 179028 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118296 просмотра

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ГПУ вызвала на допрос Кузьмина

ГПУ вызвала на допрос Кузьмина

Киев  •  УНН

 • 8300 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос в качестве подозреваемого бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина в уголовном производстве о незаконном захвате 1,04 га земли в "Пуще-Водице". Повестки о вызове Кузьмину размещены на официальном сайте ГПУ, передает УНН.

Согласно повесток, Кузьмина вызывают на 9, 13, 17 и 20 августа в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины "для проведения допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве №42015000000001998 от 25.09.2015 по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364, ч.З ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.З ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.2 ст.28 , ч.ч.ст.197-1, ч.2 ст.28, ч.З ст.197-1, ч.З ст.358 (в редакции Закона от 07.05.2008), ч.З ст.27, ч.З ст.209, ч.2 ст.209 УК Украины".

Как сообщал УНН, в октябре 2017 года Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении бывшему первому заместителю генпрокурора Ренату Кузьмину и директору ГП "Комплекс отдыха "Пуща-Водица" в совершении ряда преступлений.

В частности, в период 2008-2010 годов Кузьмин как заместитель генпрокурора в то время по предварительному сговору в группе с директором ГП "Комплекс отдыха "Пуща-Водица" совершили самовольный противоправный захват государственного земельного участка рекреационного назначения площадью 1,0457 га на территории ГП "Комплекс отдыха "Пуща-Водица"..., самовольное незаконное строительство жилого дома площадью 1068 м кв и прилегающих сооружений на этой самовольно занятом государственном земельном участке рекреационного назначения.

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