ГПУ викликала на допит Кузьміна
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Генеральна прокуратура України викликала на допит як підозрюваного колишнього першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна у кримінальному провадженні щодо незаконного захоплення 1,04 га землі у “Пущі-Водиці”. Повістки про виклик Кузьміну розміщені на офіційному сайті ГПУ, передає УНН.
Відповідно до повісток, Кузьміна викликають на 9, 13, 17 та 20 серпня до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України “для проведення допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні №42015000000001998 від 25.09.2015 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.З ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.З ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.2 ст.28, ч.ч.ст.197-1, ч.2 ст.28, ч.З ст.197-1, ч.З ст.358 (у редакції Закону від 07.05.2008), ч.З ст.27, ч.З ст.209, ч.2 ст.209 КК України”.
Як повідомляв УНН, у жовтні 2017 року Генеральна прокуратура України склала повідомлення про підозру колишньому першому заступнику Генпрокурора Ренату Кузьміну та директору ДП “Комплекс відпочинку “Пуща-Водиця” у вчиненні низки злочинів.
Зокрема, у період 2008-2010 років Кузьмін як заступник генпрокурора на той час за попередньою змовою у групі із директором ДП “Комплекс відпочинку “Пуща-Водиця” вчинили самовільне протиправне захоплення державної земельної ділянки рекреаційного призначення площею 1,0457 га на території ДП “Комплекс відпочинку “Пуща-Водиця”..., самовільне незаконне будівництво житлового будинку площею 1068 м кв та прилеглих споруд на цій самовільно зайнятій державній земельній ділянці рекреаційного призначення.