ГПУ вызвала на допрос экс-министра доходов и сборов А.Клименко на 21 апреля

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 21808 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 83253 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 142399 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111613 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113318 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110460 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102728 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106512 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103165 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150302 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
ГПУ вызвала на допрос экс-министра доходов и сборов А.Клименко на 21 апреля

ГПУ вызвала на допрос экс-министра доходов и сборов А.Клименко на 21 апреля

Киев  •  УНН

 • 11158 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины обнародовала повестку о вызове на допрос бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко на 21 апреля, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Вам необходимо явиться 21 апреля 2017 в 10:00 ко второму следственному отделу следственного управления Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины", - говорится в повестке.

В документе также указано, что А.Клименко вызвали на допрос в качестве подозреваемого для участия в осуществлении следственных и процессуальных действий.

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Напомним, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко подозревается в том, что в период с апреля 2012 по сентябрь 2013, занимая должности председателя ГНС (Министерства доходов и сборов) Украины в составе созданной и возглавляемой экс-президентом Украины Виктором Януковичем преступной организации, злоупотребляя служебным положением, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета на общую сумму 3166090 тыс. грн, путем незаконного возмещения НДС на счета фиктывных предприятий в особо крупном размере, которые были распределены между участниками преступной организации.

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