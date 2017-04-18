ГПУ вызвала на допрос экс-министра доходов и сборов А.Клименко на 21 апреля

"Вам необходимо явиться 21 апреля 2017 в 10:00 ко второму следственному отделу следственного управления Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины", - говорится в повестке.

В документе также указано, что А.Клименко вызвали на допрос в качестве подозреваемого для участия в осуществлении следственных и процессуальных действий.

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Напомним, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко подозревается в том, что в период с апреля 2012 по сентябрь 2013, занимая должности председателя ГНС (Министерства доходов и сборов) Украины в составе созданной и возглавляемой экс-президентом Украины Виктором Януковичем преступной организации, злоупотребляя служебным положением, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета на общую сумму 3166090 тыс. грн, путем незаконного возмещения НДС на счета фиктывных предприятий в особо крупном размере, которые были распределены между участниками преступной организации.