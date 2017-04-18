ГПУ викликала на допит екс-міністра доходів і зборів О.Клименка на 21 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України оприлюднила повістку про виклик на допит колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка на 21 квітня, передає УНН з посиланням на прес-службу ГПУ.
“Вам необхідно з’явитися 21 квітня 2017 року о 10 годині до другого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури генеральної прокуратури України”, — йдеться у повістці.
У документі також вказано, що О.Клименка викликали на допит як підозрюваного для участі у здійсненні слідчих та процесуальних дій.
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Нагадаємо, екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко підозрюється у тому, що у період квітня 2012 — вересня 2013 років, займаючи посади голови ДПС (Міністерства доходів і зборів) України у складі створеної та очолюваної екс-президентом України Віктором Януковичем злочинної організації, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану та злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету на загальну суму 3 166 090 тис. грн, шляхом незаконного відшкодування ПДВ на рахунки фіктивних підприємств в особливо великому розмірі, які було розподілено між учасниками злочинної організації.