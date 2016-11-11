ГПУ: отобранные в прошлом году вне системы сотрудники местных прокуратур увольняются

"В местные прокуратуры лица, которых мы набирали в прошлом году вне системы, они не понимают работу прокурорскую и они почти все уволились. У нас даже были случаи, когда назначенный прокурор приходил на работу, закрывался в кабинете, людей боялся, не понимал, как с ними работать", - отметила она.

А.Стрижевская считает, что "для того, чтобы мы получили прокурора, следователя, адвоката судью нам их надо научить".