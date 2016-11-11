ГПУ: відібрані торік поза системою співробітники місцевих прокуратур звільняються
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Майже всі особи, які були відібрані до місцевих прокуратур поза системою минулого року за результатами конкурсів, звільнилися. Про це у п’ятницю заявила заступник Генерального прокурора Анжела Стрижевська, передає кореспондент УНН.
"У місцеві прокуратури осіб, яких ми набирали минулого року поза системою, вони не розуміють роботу прокурорську і вони майже усі звільнилися. У нас навіть були випадки, коли призначений прокурор приходив на роботу, закривався в кабінеті, людей боявся, не розумів, як з ними працювати", - зазначила вона.
А.Стрижевська вважає, що "для того, щоб ми отримали прокурора, слідчого, адвоката суддю нам їх треба навчити".