ГПУ еще не назначила прокурора по связям с Евроюстом
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Генеральная прокуратура Украины еще не назначила прокурора по связям для Евроюста. Об этом сообщили в ГПУ в ответе на информационный запрос УНН.
"Сообщаем, что в настоящее время Прокурора по связи для Евроюста не назначено", - отметили в ведомстве.
В то же время, в ГПУ сообщили, что основным местом пребывания прокурора по связи для Евроюста будет город Гаага в Нидерландах.
Напомним, 17 мая 2018 Президент Украины Петр Порошенко в рамках Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции ввел должность прокурора по связям для Евроюста.
Новый прокурор будет обеспечивать обмен информацией между Украиной и Евроюстом и обрабатывать соответствующие документы.
Также он должен будет взаимодействовать с должностными лицами Евроюста и представителями государств - членов Евроюста, участвовать в мероприятиях и координировать взаимодействие украинских правоохранителей с иностранными коллегами.