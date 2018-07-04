ГПУ еще не назначила прокурора по связям с Евроюстом

"Сообщаем, что в настоящее время Прокурора по связи для Евроюста не назначено", - отметили в ведомстве.



В то же время, в ГПУ сообщили, что основным местом пребывания прокурора по связи для Евроюста будет город Гаага в Нидерландах.



Напомним, 17 мая 2018 Президент Украины Петр Порошенко в рамках Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции ввел должность прокурора по связям для Евроюста.



Новый прокурор будет обеспечивать обмен информацией между Украиной и Евроюстом и обрабатывать соответствующие документы.



Также он должен будет взаимодействовать с должностными лицами Евроюста и представителями государств - членов Евроюста, участвовать в мероприятиях и координировать взаимодействие украинских правоохранителей с иностранными коллегами.