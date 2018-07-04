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ГПУ еще не назначила прокурора по связям с Евроюстом

ГПУ еще не назначила прокурора по связям с Евроюстом

Киев  •  УНН

 • 15137 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Генеральная прокуратура Украины еще не назначила прокурора по связям для Евроюста. Об этом сообщили в ГПУ в ответе на информационный запрос УНН.

"Сообщаем, что в настоящее время Прокурора по связи для Евроюста не назначено", - отметили в ведомстве.

В то же время, в ГПУ сообщили, что основным местом пребывания прокурора по связи для Евроюста будет город Гаага в Нидерландах.

Напомним, 17 мая 2018 Президент Украины Петр Порошенко в рамках Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции ввел должность прокурора по связям для Евроюста.

Новый прокурор будет обеспечивать обмен информацией между Украиной и Евроюстом и обрабатывать соответствующие документы.

Также он должен будет взаимодействовать с должностными лицами Евроюста и представителями государств - членов Евроюста, участвовать в мероприятиях и координировать взаимодействие украинских правоохранителей с иностранными коллегами.

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