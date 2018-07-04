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ГПУ ще не призначила прокурора зі зв’язку з Євроюстом

ГПУ ще не призначила прокурора зі зв’язку з Євроюстом

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Генеральна прокуратура України ще не призначила прокурора зі зв’язку для Євроюсту. Про це повідомили у ГПУ у відповіді на інформаційний запит УНН.

"Повідомляємо, що на теперішній час Прокурора зі зв’язку для Євроюсту не призначено", - зазначили у відомстві.

Водночас, у ГПУ поінформували, що основним місцем перебування прокурора зі зв’язку для Євроюсту буде місто Гаага у Нідерландах.

Нагадаємо, 17 травня 2018 року Президент України Петро Порошенко в рамках Угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції запровадив посаду прокурора зі зв'язків для Євроюсту.

Новий прокурор буде забезпечувати обмін інформацією між Україною і Євроюстом і опрацьовувати відповідні документи.

Також він повинен буде взаємодіяти з посадовими особами Євроюсту та представниками держав - членів Євроюсту, брати участь у заходах і координувати взаємодію українських правоохоронців з іноземними колегами.

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