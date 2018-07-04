ГПУ ще не призначила прокурора зі зв’язку з Євроюстом

"Повідомляємо, що на теперішній час Прокурора зі зв’язку для Євроюсту не призначено", - зазначили у відомстві.



Водночас, у ГПУ поінформували, що основним місцем перебування прокурора зі зв’язку для Євроюсту буде місто Гаага у Нідерландах.



Нагадаємо, 17 травня 2018 року Президент України Петро Порошенко в рамках Угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції запровадив посаду прокурора зі зв'язків для Євроюсту.



Новий прокурор буде забезпечувати обмін інформацією між Україною і Євроюстом і опрацьовувати відповідні документи.



Також він повинен буде взаємодіяти з посадовими особами Євроюсту та представниками держав - членів Євроюсту, брати участь у заходах і координувати взаємодію українських правоохоронців з іноземними колегами.