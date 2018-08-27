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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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ГПУ расследует фиктивное банкротство госпредприятия в 2013-2014 годах

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 августа. УНН. Печерский районный суд выдал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении топ-менеджеров ряда частных предприятий, подозреваемых в завладении имуществом государственной компании в результате проведения процедуры банкротства, в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму более 11 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

ГПУ расследует фиктивное банкротство госпредприятия в 2013-2014 годах

“По ходатайству Генпрокуратуры судом предоставлено разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении бывшего арбитражного управляющего и руководителя ряда частных предприятий”, — говорится в сообщении.

В связи с этим ГПУ подала в Печерский районный суд г.Киева ходатайство о проведении специального досудебного расследования в отношении указанных лиц, подозреваемых в совершении по предварительному сговору в период 2013 — 2014 годов особо тяжкого преступления, а именно - завладения имуществом ООО, которое принадлежит одному из государственных предприятий, при проведении процедуры банкротства, чем был нанесен ущерб на общую сумму более 11 млн грн.

Как отмечается, разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении подозреваемых в уголовном производстве следователи ГПУ получили от председательствующего судьи Печерского районного суда 21 августа 2018 года.

Ранее в Киевской области при получении 15 тыс. долларов взятки задержали арбитражного управляющего.

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