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ГПУ розслідує фіктивне банкрутство держпідприємства у 2013-2014 роках

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Печерський районний суд видав дозвіл на спеціальне досудове розслідування стосовно топ-менеджерів низки приватних підприємств, яких підозрюють у заволодінні майном державної компанії внаслідок проведення процедури банкрутства, унаслідок чого державі було завдано збитків на суму понад 11 млн грн. Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН. 

ГПУ розслідує фіктивне банкрутство держпідприємства у 2013-2014 роках

“За клопотанням Генпрокуратури судом надано дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування щодо колишнього арбітражного керуючого та керівника низки приватних підприємств”, — йдеться у повідомленні.

У зв’язку із цим ГПУ подала до Печерського районного суду м. Києва клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування щодо зазначених осіб, які підозрюються у вчиненні за попередньою змовою у період 2013 — 2014 років особливо тяжкого злочину, а саме у заволодінні майном ТОВ, яке належить одному з державних підприємств, під час проведення процедури банкрутства, чим було завдано збитків на загальну суму понад 11 млн грн.

Як зазначається, дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування щодо підозрюваних у кримінальному провадженні слідчі ГПУ отримали від головуючого у справі судді Печерського райсуду 21 серпня 2018 року.

Раніше на Київщині при отриманні 15 тис. доларів хабара було затримано  арбітражного керуючого.

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