ГПУ начала досудебное расследование против НБУ за давление на судей

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 21750 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 83213 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 142372 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111605 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113310 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110454 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102723 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106510 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103163 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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ГПУ начала досудебное расследование против НБУ за давление на судей

ГПУ начала досудебное расследование против НБУ за давление на судей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Главное следственное управление ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту вмешательства должностных лиц Нацбанка Украины в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

“Во исполнение постановления Печерского районного суда г.Киева 3 марта 2017 года в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения и Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту вмешательства должностными лицами Национального банка Украины в любой форме в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться неправосудного решения по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 376 УК Украины”, – сообщили в ГПУ.

Также в ведомстве добавили, что досудебное расследование направлено на обеспечение непредвзятого установления всех обстоятельств совершения данного уголовного правонарушения.

“Досудебное расследование продолжается и направлено на обеспечение быстрого, полного и непредвзятого установления всех обстоятельств совершения этого уголовного правонарушения”, — отметили в Генпрокуратуре.

Напомним, глава НБУ попыталась повлиять на судей, призвав Председателя Верховного суда Украины “принять меры” для одинакового применения судами норм банковского законодательства, во время рассмотрения дел по обжалованию решений Национального банка Украины о выводе банков с рынка. То есть фактически НБУ призвал рассматривать судебные дела в его пользу, а не в пользу ликвидированных банков.

Ряд юристов и народный депутат Игорь Луценко расценили действия Нацбанка как давление на суд и обратились в Генеральную прокуратуру Украины, которая сначала отказала в регистрации заявления, однако после решения суда все же внесла данные в Единый реестр досудебных расследований.

Давление на суд юристы также усматривают в судебном разбирательстве между Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и финансовой компанией “Плеяда”, которая приобрела кредитный портфель банка “Михайловский”. Юристы заявили о грубых нарушениях Конституции со стороны Киевского апелляционного административного суда во время принятия решения в пользу Фонда.

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