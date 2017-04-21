ГПУ начала досудебное расследование против НБУ за давление на судей

“Во исполнение постановления Печерского районного суда г.Киева 3 марта 2017 года в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения и Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту вмешательства должностными лицами Национального банка Украины в любой форме в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться неправосудного решения по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 376 УК Украины”, – сообщили в ГПУ.



Также в ведомстве добавили, что досудебное расследование направлено на обеспечение непредвзятого установления всех обстоятельств совершения данного уголовного правонарушения.



“Досудебное расследование продолжается и направлено на обеспечение быстрого, полного и непредвзятого установления всех обстоятельств совершения этого уголовного правонарушения”, — отметили в Генпрокуратуре.



Напомним, глава НБУ попыталась повлиять на судей, призвав Председателя Верховного суда Украины “принять меры” для одинакового применения судами норм банковского законодательства, во время рассмотрения дел по обжалованию решений Национального банка Украины о выводе банков с рынка. То есть фактически НБУ призвал рассматривать судебные дела в его пользу, а не в пользу ликвидированных банков.

Ряд юристов и народный депутат Игорь Луценко расценили действия Нацбанка как давление на суд и обратились в Генеральную прокуратуру Украины, которая сначала отказала в регистрации заявления, однако после решения суда все же внесла данные в Единый реестр досудебных расследований.



Давление на суд юристы также усматривают в судебном разбирательстве между Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и финансовой компанией “Плеяда”, которая приобрела кредитный портфель банка “Михайловский”. Юристы заявили о грубых нарушениях Конституции со стороны Киевского апелляционного административного суда во время принятия решения в пользу Фонда.