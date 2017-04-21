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ГПУ розпочала досудове розслідування проти НБУ за тиск на суддів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Головне слідче управління ГПУ  здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом втручання посадових осіб Нацбанку України в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в Генеральній прокуратурі України.

“На виконання ухвали Печерського районного суду м.Києва 3 березня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом втручання посадовими особами Національного банку України в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитись неправосудного рішення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 376 КК України”, — повідомили в ГПУ.

Також у відомстві додали, що досудове розслідування спрямоване на забезпечення неупередженого встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

“Досудове розслідування триває та спрямоване на забезпечення швидкого, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення цього кримінального правопорушення”, — зазначили в Генпрокуратурі.

Нагадаємо, голова НБУ спробувала вплинути на суддів, закликавши Голову Верховного суду України “вжити заходів” для однакового застосування судами норм банківського законодавства, під час розгляду справ з оскарження рішень Національного банку України про виведення банків із ринку. Тобто фактично НБУ закликав розглядати судові справи на його користь, а не на користь ліквідованих банків.

Низка юристів та народний депутат Ігор Луценко розцінили дії Нацбанку як тиск на суд і звернулись до Генеральної прокуратури України, яка спочатку відмовила в реєстрації заяви, проте після рішення суду таки внесла дані в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Тиск на суд юристи також вбачають у судовій справі між Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) та фінансовою компанією “Плеяда”, яка придбала кредитний портфель банку “Михайлівський”. Юристи заявили про грубі порушення Конституції з боку Київського апеляційного адміністративного суду під час ухвалення рішення на користь Фонду.

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