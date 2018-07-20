ГПУ назначила нового прокурора Киевской области

"Прокурором Киевской области, по рекомендации Совета прокуроров, назначен Максим Киричук, который до сих занимал должность прокурора Волынской областной прокуратуры", - сообщила Сарган.

Предыдущий прокурор Киевской области, Дмитрий Чибисов, теперь будет возглавлять прокуратуру Полтавской области.

"Освободившийся от должности Дмитрий Чибисов переведен на должность прокурора Полтавской области", - отметила она.

Напомним, КДКП привлекла к дисциплинарной ответственности 145 прокуроров.