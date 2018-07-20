ГПУ назначила нового прокурора Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Генеральная прокуратура Украины назначила Максима Киричука прокурором Киевской области. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.
"Прокурором Киевской области, по рекомендации Совета прокуроров, назначен Максим Киричук, который до сих занимал должность прокурора Волынской областной прокуратуры", - сообщила Сарган.
Предыдущий прокурор Киевской области, Дмитрий Чибисов, теперь будет возглавлять прокуратуру Полтавской области.
"Освободившийся от должности Дмитрий Чибисов переведен на должность прокурора Полтавской области", - отметила она.
Напомним, КДКП привлекла к дисциплинарной ответственности 145 прокуроров.