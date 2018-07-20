ГПУ призначила нового прокурора Київської області
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Генеральна прокуратура України призначила Максима Киричука прокурором Київської області. Про це у Facebook повідомила прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.
"Прокурором Київської області, за рекомендацією Ради прокурорів, призначений Максим Киричук, який до сьогодні обіймав посаду прокурора Волинської обласної прокуратури", - повідомила Сарган.
Попередній прокурор Київщини, Дмитро Чібісов, тепер очолюватиме прокуратуру Полтавської області.
"Вивільнений з посади Дмитро Чібісов переведений на посаду прокурора Полтавської області", - зазначила вона.
Нагадаємо, КДКП притягла до дисциплінарної відповідальності 145 прокурорів.