ГПУ призначила нового прокурора Київської області

"Прокурором Київської області, за рекомендацією Ради прокурорів, призначений Максим Киричук, який до сьогодні обіймав посаду прокурора Волинської обласної прокуратури", - повідомила Сарган.

Попередній прокурор Київщини, Дмитро Чібісов, тепер очолюватиме прокуратуру Полтавської області.

"Вивільнений з посади Дмитро Чібісов переведений на посаду прокурора Полтавської області", - зазначила вона.

Нагадаємо, КДКП притягла до дисциплінарної відповідальності 145 прокурорів.