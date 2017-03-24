ГПУ сообщила о подозрении в мошенничестве заместителю мэра Харькова

"Сообщено о подозрении заместителю городского головы по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского городского совета в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины и четырем членам обслуживающих кооперативов по ч. Ч. 3, 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 УК Украины ", - говорится в сообщении.

По информации ГПУ, следствием установлено, что указанное должностное лицо, злоупотребляя своим служебным положением, на протяжении 2008-2009 годов без предварительного рассмотрения и согласования на постоянных комиссиях и в подчиненных им структурных подразделениях исполнительного комитета, согласовала и способствовала вынесению на сессию городского совета вопросов безвозмездного предоставление в собственность обслуживающим кооперативам земельных участков якобы для строительства многоквартирных домов с целью улучшения жилищных условий их членов.

В результате противоправных действий и пособничества в совершении мошенничества указанным должностным лицом, члены обслуживающих кооперативов путем обмана получили в собственность земельные участки, расположенные на территории г. Харькова общей площадью более 25 га, стоимостью более 128 млн грн.

Отметим, заместителем городского головы по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харькова является Овинникова Татьяна Ивановна.

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