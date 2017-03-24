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ГПУ повідомила про підозру у шахрайстві заступнику мера Харкова

ГПУ повідомила про підозру у шахрайстві заступнику мера Харкова

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Генеральна прокуратура України повідомила про підозру у шахрайстві та зловживанні владою заступникові міського голови Харкова, передає УНН з посиланням на прес-службу ГПУ.

“Повідомлено про підозру заступнику міського голови з питань містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України та чотирьом членам обслуговуючих кооперативів за ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією ГПУ, слідством встановлено, що вказана службова особа, зловживаючи своїм службовим становищем, впродовж 2008-2009 років без попереднього розгляду та погодження на постійних комісіях та у підпорядкованих їх структурних підрозділах виконавчого комітету, погодила та сприяла винесенню на сесію міської ради питань щодо безоплатного надання у власність обслуговуючим кооперативам земельних ділянок нібито для будівництва багатоквартирних будинків з метою покращення житлових умов їх членів.

Внаслідок протиправних дій та пособництва у вчиненні шахрайства зазначеної службової особи, члени обслуговуючих кооперативів шляхом обману отримали у власність земельні ділянки, розташовані на території м. Харкова загальною площею понад 25 га, вартістю понад 128 млн грн.

Зазначимо, заступник міського голови з питань містобудування, архітектури та земельних відносин Харкова є Овіннікова Тетяна Іванівна.

Як повідомляв УНН, прокуратура провела обшуки у фігурантів справи Євро-2012

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