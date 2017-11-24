ГПУ сообщила о подозрении двум руководителям департамента "Укрзализныци"

По информации ГПУ, 22 ноября были проведены обыски в помещении "Укрзализныци".

"По результатам исследования изъятых при проведении обысков документов объявлено подозрения по ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины двум руководителям Департамента пригородных пассажирских перевозок ПАО "Укрзализныця", - говорится в сообщении.

Этих чиновников, уточнили в ведомстве, подозревают в противоправной выдаче в 2016 году без проведения надлежащего исследования материально-технической и квалификационной базы аттестата ЧАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод", в который внесены заведомо ложные сведения о способности этого предприятия выполнять ремонты двигателей дизель-поездов, которые используются в ряде регионов Украины для обеспечения пригородных перевозок.

В ГПУ также напомнили, что ЗАО "ДТРЗ", используя указанный аттестат, под предлогом якобы обеспечения на заказ подразделений ПАО "Укрзализныця" выполнения ремонта двигателей дизель-поездов перечислили на счета одного из фиктивных обществ с ограниченной ответственностью денежные средства в сумме более 68 млн гривен.

В настоящее время по поручению Генеральной прокуратуры Украины сотрудниками управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины с привлечением специалистов Департамента киберполиции Национальной полиции Украины работников безопасности железной дороги в помещениях ПАО "Укрзализныця" с целью установления всех задействованных лиц к совершению этого преступления, проводятся обзоры компьютерной техники руководства отдельных департаментов.

Как сообщал УНН, 16 ноября Генеральная прокуратура и Национальная полиция в четверг проводила около 50 обысков в шести регионах Украины по делу злоупотреблений в ПАО "Укрзализныця".