ГПУ повідомила про підозру двом керівникам департаменту “Укрзалізниці”

За інформацією ГПУ, 22 листопада були проведені обшуки у приміщенні “Укрзалізниці”.

“За результатами дослідження вилучених під час проведення обшуків документів оголошено підозри за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України двом керівникам Департаменту приміських пасажирських перевезень ПАТ “Укрзалізниця”, — йдеться у повідомленні.

Цих посадовців, уточнили у відомстві, підозрюють у протиправній видачі у 2016 році без проведення належного дослідження матеріально-технічної та кваліфікаційної бази атестату ПрАТ “Дніпропетровський тепловозоремонтний завод”, до якого внесено завідомо неправдиві відомості щодо спроможності цього підприємства виконувати ремонти двигунів дизель-поїздів, які використовуються у низці регіонів України для забезпечення приміських перевезень.

У ГПУ також нагадали, що ПрАТ “ДТРЗ”, використовуючи зазначений атестат, під приводом нібито забезпечення на замовлення підрозділів ПАТ “Укрзалізниця” виконання ремонту двигунів дизель-поїздів перерахували на рахунки одного із фіктивних товариств з обмеженою відповідальністю грошові кошти в сумі понад 68 млн гривень.

На даний час за дорученням Генеральної прокуратури України співробітниками управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України із залученням фахівців Департаменту кіберполіції Національної поліції України працівників безпеки залізниці у приміщеннях ПАТ “Укрзалізниця”, з метою встановлення усіх задіяних осіб до вчинення цього злочину, проводяться огляди комп’ютерної техніки керівництва окремих Департаментів.

Як повідомляв УНН, 16 листопада Генеральна прокуратура і Національна поліція у четвер проводила близько 50 обшуків в шести регіонах України у справі зловживань в ПАТ “Укразалізниця”.