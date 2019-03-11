ГПУ возбудила более 400 дел о хищении в армии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. За последние 5 лет Генеральная прокуратура Украины возбудила более 400 уголовных производств по хищений в армии. Об этом заявила представитель президента в Верховной Раде, народный депутат от "БПП" Ирина Луценко во время согласительного совета в парламенте, передает корреспондент УНН.
"По фактам хищения в армии за последние 5 лет возбуждено более 400 уголовных дел Генеральной и военной прокуратурой. Уже предъявлено 120 обвинений, и находятся в суде дела по хищениям в армии", - отметила Луценко.
По ее словам, согласно решению главы государства, факты по хищению в армии должны быть переданы в специальной следственной комиссии Верховной Рады, что позволит сделать расследование более прозрачным.
Напомним, 28 февраля Верховная Рада поручила парламентской временной комиссии (ВСК) расследовать факты хищений в Вооруженных силах. Соответствующее решение поддержали 229 народных депутатов.
Как сообщал УНН, на днях в СМИ появилась информация, что детективы НАБУ проанализируют информацию о фактах коррупции в оборонной сфере, изложенные в журналистском расследовании, и предоставят ей надлежащую оценку.
Президент Украины поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования.
5 марта Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировали еще одно уголовное производство по фактам коррупции в оборонке.