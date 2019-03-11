ГПУ порушила понад 400 справ щодо розкрадання в армії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. За останні 5 років Генеральна прокуратура України порушила понад 400 кримінальних проваджень щодо розкрадань в армії. Про це заявила представник президента у Верховній раді, народний депутат від “БПП” Ірина Луценко під час погоджувальної ради у парламенті, передає кореспондент УНН.
“За фактами розкрадання в армії за останні 5 років порушено понад 400 кримінальних справ Генеральною і військовою прокуратурою. Уже пред’явлено 120 звинувачень, і знаходяться в суді справи по розкраданням в армії”, — зазначила Луценко.
За її словами, згідно з рішенням голови держави, факти щодо розкрадань у армії мають бути передані до спеціальної слідчої комісії Верховної Ради, що дасть можливість зробити розслідування більш прозорим.
Нагадаємо, 28 лютого Верховна Рада доручила парламентській тимчасовій комісії (ТСК) розслідувати факти розкрадань у Збройних силах. Відповідне рішення підтримали 229 народних депутатів.
Як повідомляв УНН, днями в ЗМІ з’явилась інформація, що детективи НАБУ проаналізують інформацію про факти корупції в оборонній сфері, викладені в журналістському розслідуванні, та нададуть їй належну оцінку.
Президент України підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов’язків першого заступника секретаря РНБО на час проведення розслідування.
5 березня Національне антикорупційне бюро зареєстрували ще одне кримінальне провадження по фактам корупції в оборонці.