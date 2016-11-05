ГПУ планирует сотрудничать с НАБУ в расследовании майдановских преступлений

"Если говорить о сотрудничестве с НАБУ, то это, в первую очередь, работа по " черной бухгалтерии " Партии регионов ... а еще это материалы, которые касаются преступной деятельности представителей бывшей власти в течение 2010-2014 лет. И, в частности, влияние этой , скажем, преступной организации на события на Майдане. Именно организация ними этого противодействия. И, однозначно, что такое сотрудничество будет приносить пользу ", - сказал С.Горбатюк.

С.Горбатюк сказал, что будет рад, если "у нас будет продолжаться конструктивное сотрудничество".

Также, по его словам, количество преступлений настолько велико, что предполагает привлечение помощи к ведению расследования.

"Количество тех преступлений, которые совершены в течение 2010-2014 годов такое большое, и задействование лиц в этих преступлениях огромное, что это не может быть работой просто следственных подразделений или оперативных. Это должна быть целенаправленная работа всех государственных органов, судебных экспертов и оперативных подразделений, которые будут способствовать расследованию. И только тогда мы сможем достигать результатов ", - сообщил С.Горбатюк.

Как сообщал УНН, директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что расследование "черной бухгалтерии" Партии регионов пересекается с делом, которое расследует С.Горбатюк. Поэтому НАБУ "лучше двигаться вместе" с ГПУ .