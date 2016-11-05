ГПУ планує співпрацювати з НАБУ у розслідуванні майданівських злочинів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Генпрокуратура співпрацюватиме з Національним антикорупційним бюро задля ефективного розслідування злочинів, скоєних на Майдані. Про це повідомив керівник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає УНН.
"Якщо говорити про співпрацю з НАБУ, то це, в першу чергу, робота по "чорній бухгалтерії" Партії регіонів... а ще це матеріали, які стосуються злочинної діяльності представників колишньої влади протягом 2010-214 років. І, зокрема, вплив цієї, скажімо, злочинної організації на події на Майдані. Саме організація ними цієї протидії. І, однозначно, що така співпраця буде приносити користь", - сказав С.Горбатюк.
С.Горбатюк сказав, що буде радий, якщо "в нас буде продовжуватись конструктивна співпраця".
Також, за його словами, кількість злочинів така велика, що передбачає залучення допомоги до ведення розслідування.
"Кількість тих злочинів, які вчинені протягом 2010-2014 років така велика, і задіяння осіб у цих злочинах величезне, що це не може бути роботою просто слідчих підрозділів чи оперативних. Це має бути цілеспрямована робота усіх державних органів , судових експертів і оперативних підрозділів, які будуть сприяти розслідуванню. І тільки тоді ми зможемо досягати результатів", - повідомив С.Горбатюк.
Як повідомляв УНН, директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що розслідування "чорної бухгалтерії" Партії регіонів перетинається зі справою, яку досліджує С.Горбатюк. Тому НАБУ "краще рухатися разом" з ГПУ.