ГПУ передала в суд обвинительный акт по одному из экс-чиновников столичной полиции по делу Майдана

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Киев • УНН

 • 8082 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины передал в суд обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя начальника Днепровского районного управления милиции г. Киева относительно событий на Майдане 18 февраля 2014 года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.

"Так 19 января 2017 года Департаментом передано в суд обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя начальника Днепровского районного управления милиции г. Киева - начальника следственного отдела, заместителя начальника следственного отдела и четырех следственных этого же отдела по фактам злоупотребления властью, фальсификации материалов производств, незаконное задержание и привлечения к уголовной ответственности совместно с работниками органов прокуратуры 10 заведомо невиновных лиц за якобы участие в массовых беспорядках 18 февраля 2014 года в г. Киеве ", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что действия начальника следственного отдела и его заместителя квалифицировано как одних из организаторов и исполнителей этих преступлений, совершенных по предварительному сговору группой лиц, по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 371, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 372 УК Украины. В то же время, действия следователей квалифицировано как исполнителей преступлений по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 372 УК Украины.

"Досудебное расследование в другой части продолжается. Собираются и проверяются на предмет допустимости и достаточности доказательства возможности привлечения к уголовной ответственности соучастников совершения этих преступлений (работников органов внутренних дел, прокуратуры и судей) и по другим эпизодам преступной деятельности ", - говорится в сообщении.

Напомним, по указанным эпизодам преступлений в отдельных производствах также привлечено  к уголовной ответственности прокурора  прокуратуры г.Киева и двух следователей органов внутренних дел, обвинительные акты по которым передано в суд, а также заместителя прокурора Днепровского района г.Киев. Последний объявлен в розыск и следственным судьей предоставлено разрешение на его задержание.

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