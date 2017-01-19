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ГПУ передала до суду обвинувальний акт щодо одного з екс-посадовців столичної поліції у справі Майдану

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України передав до суду обвинувальний акт стосовно колишнього першого заступника начальника Дніпровського районного управління міліції м. Києва щодо подій на Майдані 18 лютого 2014 року. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.

“Так 19 січня 2017 року Департаментом передано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього першого заступника начальника Дніпровського районного управління міліції м. Києва — начальника слідчого відділу, заступника начальника слідчого відділу та чотирьох слідчих цього ж відділу за фактами зловживання владою, фальсифікації матеріалів проваджень, незаконне затримання і притягнення до кримінальної відповідальності спільно з працівниками органів прокуратури 10 завідомо невинних осіб за нібито участь у масових заворушеннях 18 лютого 2014 року в м. Києві”, — йдеться в повідомленні.

У відомстві повідомили, що дії начальника слідчого відділу та його заступника кваліфіковано як одних із організаторів та виконавців цих злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 КК України. Водночас, дії слідчих кваліфіковано як виконавців злочинів за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 372 КК України.

“Досудове розслідування в іншій частині триває. Збираються та перевіряються на предмет допустимості та достатності докази щодо можливості притягнення до кримінальної відповідальності співучасників вчинення цих злочинів (працівників органів внутрішніх справ, прокуратури та суддів) та за іншими епізодами злочинної діяльності”, — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, за вказаними епізодами злочинів в окремих провадженнях також притягнуто до кримінальної відповідальності прокурора прокуратури м. Києва та двох слідчих органів внутрішніх справ, обвинувальні акти щодо яких передано до суду, а також заступника прокурора Дніпровського району м. Києва. Останнього оголошено в розшук і слідчим суддею надано дозвіл на його затримання.

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