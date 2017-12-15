ГПУ не обнаружила уклонения от уплаты налогов в шести нардепов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины не обнаружила фактов неуплаты налогов и закрыла уголовное производство в отношении народных депутатов Олега Ляшко, Виталия Хомутынника, Владимира Бандурова, Станислава Березкина, Андрея Журжия и Александра Урбанского. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.
"В ходе беспристрастного досудебного расследования с целью установления объективных фактов, по инициативе прокуратуры проведены внеплановые налоговые проверки ряда народных депутатов Украины. Учитывая, что по результатам налогового аудита не установлено фактов умышленного уклонения от уплаты налогов в действиях народных депутатов, уголовные производства в отношении этих лиц пока закрыто", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, Национальное агентство по предупреждению коррупции начало полную проверку электронной декларации еще 22 человек, среди которых депутаты, судьи, прокуроры, налоговики.