ГПУ не обнаружила уклонения от уплаты налогов в шести нардепов

"В ходе беспристрастного досудебного расследования с целью установления объективных фактов, по инициативе прокуратуры проведены внеплановые налоговые проверки ряда народных депутатов Украины. Учитывая, что по результатам налогового аудита не установлено фактов умышленного уклонения от уплаты налогов в действиях народных депутатов, уголовные производства в отношении этих лиц пока закрыто", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Национальное агентство по предупреждению коррупции начало полную проверку электронной декларации еще 22 человек, среди которых депутаты, судьи, прокуроры, налоговики.