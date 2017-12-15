ГПУ не виявила ухилення від сплати податків у шести нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України не виявила фактів несплати податків і закрила кримінальне провадження щодо народних депутатів Олега Ляшка, Віталія Хомутинніка, Володимира Бандурова, Станіслава Березкіна, Андрія Журжия та Олександра Урбанського. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.
“У ході неупередженого досудового розслідування, з метою встановлення об’єктивних фактів, за ініціативи прокуратури проведено позапланові податкові перевірки ряду народних депутатів України. Враховуючи, що за результатами податкового аудиту не встановлено фактів умисного ухилення від сплати податків в діях народних депутатів, кримінальні провадження відносно цих осіб наразі закрито”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку е-декларацій ще 22 осіб, серед яких депутати, судді, прокурори, податківці.