ГПУ не виявила ухилення від сплати податків у шести нардепів

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України не виявила фактів несплати податків і закрила кримінальне провадження щодо народних депутатів Олега Ляшка, Віталія Хомутинніка, Володимира Бандурова, Станіслава Березкіна, Андрія Журжия та Олександра Урбанського. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.

“У ході неупередженого досудового розслідування, з метою встановлення об’єктивних фактів, за ініціативи прокуратури проведено позапланові податкові перевірки ряду народних депутатів України. Враховуючи, що за результатами податкового аудиту не встановлено фактів умисного ухилення від сплати податків в діях народних депутатів, кримінальні провадження відносно цих осіб наразі закрито”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку е-декларацій ще 22 осіб, серед яких депутати, судді, прокурори, податківці.

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