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ГПУ не может обратиться к РФ относительно выдачи капитана "Норда"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 февраля. УНН. Украина не может обращаться к России о выдаче капитана судна "Норд" Владимира Горбенко, который находится на территории АР Крым, потому что такие действия РФ будет трактовать фактически как признание оккупации полуострова. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

"Мы не можем обращаться к Российской Федерации с запросами о выдаче с территории Автономной Республики Крым, поскольку таким образом это будет трактоваться ими как свидетельство признания Крыма российским. Мы уже неоднократно сталкивались с подобной проблемой - она остается открытой, хотя небольшие военные хитрости мы наработали все же ", - отметил он, добавив, что раскрывать их не будет в интересах дела.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что капитан судна "Норд" Владимир Горбенко находится на территории оккупированного Крыма, отметив, что переадресовал российскому МИДу вопрос о том, как РФ отреагирует, если Украина будет требовать экстрадиции капитана "Норд" или предложит обменять его на кого-нибудь.

Как сообщал УНН, капитан керченского судна "Норд" Владимир Горбенко, которого объявили в розыск на материковой части Украины, вернулся в аннексирован Россией Крым.

По словам Горбенко, у него "не было никаких ограничений на возвращение домой". Он утверждает, что "пересек границу по паспорту России". При этом капитан не называет пункт пропуска через который выехал в Крым.

По информации украинских пограничников, официально капитан судна "Норд" Владимир Горбенко, который вернулся в аннексирован Россией Крым, не пересекал границу Украины и админчерту с временно оккупированным Крымом.

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