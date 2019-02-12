ГПУ не может обратиться к РФ относительно выдачи капитана "Норда"

"Мы не можем обращаться к Российской Федерации с запросами о выдаче с территории Автономной Республики Крым, поскольку таким образом это будет трактоваться ими как свидетельство признания Крыма российским. Мы уже неоднократно сталкивались с подобной проблемой - она остается открытой, хотя небольшие военные хитрости мы наработали все же ", - отметил он, добавив, что раскрывать их не будет в интересах дела.



Напомним, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что капитан судна "Норд" Владимир Горбенко находится на территории оккупированного Крыма, отметив, что переадресовал российскому МИДу вопрос о том, как РФ отреагирует, если Украина будет требовать экстрадиции капитана "Норд" или предложит обменять его на кого-нибудь.



Как сообщал УНН, капитан керченского судна "Норд" Владимир Горбенко, которого объявили в розыск на материковой части Украины, вернулся в аннексирован Россией Крым.



По словам Горбенко, у него "не было никаких ограничений на возвращение домой". Он утверждает, что "пересек границу по паспорту России". При этом капитан не называет пункт пропуска через который выехал в Крым.



По информации украинских пограничников, официально капитан судна "Норд" Владимир Горбенко, который вернулся в аннексирован Россией Крым, не пересекал границу Украины и админчерту с временно оккупированным Крымом.