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ГПУ не може звернутись до РФ щодо видачі капітана "Норду"

ГПУ не може звернутись до РФ щодо видачі капітана "Норду"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Україна не може звертатись до Росії щодо видачі капітана судна "Норд" Володимира Горбенка, який перебуває на території АР Крим, тому що такі дії РФ трактуватиме фактично як визнання окупації півострова. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник генерального прокурора Євгеній Єнін.

"Ми не можемо звертатися до Російської Федерації з запитами про видачу з території Автономної Республіки Крим, оскільки в такий спосіб це буде трактуватися ними як свідчення визнання Криму російським. Ми вже неодноразово стикались з подібною проблемою - вона залишається відкритою, хоча невеличкі військові хитрощі ми напрацювали все ж таки", - зазначив він, додавши, що розкривати їх не буде в інтересах справи.

Нагадаємо, напередодні прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що капітан судна "Норд" Володимир Горбенко перебуває на території окупованого Криму, зазначивши, що переадресував російському МЗС питання про те, як РФ відреагує, якщо Україна вимагатиме екстрадиції капітана "Норд" або запропонує обміняти його на кого-небудь.

Як повідомляв УНН, капітан керченського судна "Норд" Володимир Горбенко, якого оголосили в розшук на материковій частині України, повернувся в анексований Росією Крим.

За словами Горбенка, у нього "не було ніяких обмежень на повернення додому". Він стверджує, що "перетнув кордон за паспортом Росії". При цьому капітан не називає пункт пропуску через який виїхав до Криму.

За інформацією українських прикордонників, офіційно капітан судна "Норд" Володимир Горбенко, який повернувся в анексований Росією Крим, не перетинав кордон України і адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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