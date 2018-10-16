ГПУ направила запрос о выдаче задержанного во Франции украинца Малиновского
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Генеральная прокуратура Украины в прошлую пятницу направила запрос в компетентные органы Франции о выдаче гражданина Украины, который был задержан 5 октября французской полицией. Об этом сообщил УНН источник в Генпрокуратуре.
"Подтверждаем факт задержания. В минувшую пятницу направили запрос в адрес французских коллег о его выдаче", - сказал собеседник агентства.
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По информации собеседника, задержали бывшего обычного бухгалтера из одного из предприятий Одесской области по фамилии Малиновский.
"На олигарха он не тянет, но мошенник большого масштаба", - уточнили в прокуратуре.
Как ранее сообщали СМИ, украинские правоохранители объявили в розыск Малиновского по подозрению в хищении 12 млн евро при попытке приватизации ОПЗ.
Напомним, на позапрошлой неделе, а именно 5 октября французская жандармерия при поддержке Европола арестовала в Бургундии вблизи города Дижон "высокопоставленного беглеца" из Украины, который жил во Франции на широкую ногу.