ГПУ направила запит про видачу затриманого у Франції українця Малиновського
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Генеральна прокуратура України минулої п’ятниці направила запит до компетентних органів Франції про видачу громадянина України, який був затриманий 5 жовтня французькою поліцією. Про це повідомило УНН джерело у Генпрокуратурі.
“Підтверджуємо факт затримання. У минулу п’ятницю направили запит на адресу французьких колег про його видачу”, — сказав співрозмовник агентства.
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За інформацією співрозмовника, затримано колишнього звичайного бухгалтера з одного з підприємств Одеської області на прізвище Маліновський.
“На олігарха він не тягне, але шахрай великого масштабу”, — уточнили у прокуратурі.
Як раніше повідомляли ЗМІ, українські правоохоронці оголосили у розшук Малиновського за підозрою у розкраданні 12 млн євро при спробі приватизації ОПЗ.
Нагадаємо, позаминулого тижня, а саме 5 жовтня французька жандармерія за підтримки Європолу заарештувала в Бургундії поблизу міста Діжон "високопоставленого втікача" з України, який жив у Франції на широку ногу.