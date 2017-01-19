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ГПУ направила два запроса в Россию о допросе В.Януковича по делу о госизмене

ГПУ направила два запроса в Россию о допросе В.Януковича по делу о госизмене

Киев • УНН

 • 18735 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Генеральная прокуратура Украины направила в компетентные органы Российской Федерации два запроса о правовой помощи, в которых, в частности поднимается вопрос допроса экс-президента Украины Виктора Януковича в рамках уголовного производства о государственной измене. Об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины в ответе на информационный запрос УНН.

"В данном производстве органом следствия инициировано направление в компетентные органы Российской Федерации 2-х запросов о правовой помощи, в которых, в частности затрагиваются вопросы допроса В. Януковича", - сообщили в ведомстве.

В ГПУ уточнили, что первый запрос в рамках производства о госизмене был подан   России 28 ноября, а второй - 22 декабря 2016 года.

Кроме того, как отметили в Управлении по связям с общественностью и СМИ, анализ сроков выполнения Российской Федерацией запросов украинских органов следствия о международной правовой помощи в уголовных процессах, в том числе о проведении допросов, свидетельствует, что такие сроки могут составлять от 2 месяцев до года и даже больше.

Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории  Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 УК Украины.

Как сообщал УНН, Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины получила через официальное представительство Украины официальное письмо секретариата ООН с  заверенной официальной печатью ООН фотокопией заявления экс-президента Украины Виктора Януковича с просьбой ввести войска России на территорию Украины .

Также отметим, Печерский районный суд Киева, сегодня, 20 января в 9:00 продолжит рассмотрение ходатайства ГПУ о предоставлении согласия на проведение досудебного специального расследования в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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