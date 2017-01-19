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ГПУ направила два запити до Росії про допит В.Януковича у справі про держзраду

ГПУ направила два запити до Росії про допит В.Януковича у справі про держзраду

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Генеральна прокуратура України направила до компетентних органів Російської Федерації два запити про правову допомогу, в яких, зокрема порушується питання допиту екс-президента України Віктора Януковича у межах кримінального провадження про державну зраду. Про це повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України у відповіді на інформаційний запит УНН.

“У даному провадженні органом слідства ініційовано направлення до компетентних органів Російської Федерації 2-ох запитів про правову допомогу, в яких, зокрема порушуються питання допиту В. Януковича”, — повідомили у відомстві.

У ГПУ уточнили, що перший запит у межах провадження про держзраду був поданий до Росії 28 листопада, а другий — 22 грудня 2016 року.

Крім того, як зазначили в Управлінні зв’язків з громадськістю та ЗМІ, аналіз строків виконання Російською Федерацією запитів українських органів слідства про міжнародну правову допомогу у кримінальних провадженнях, у тому числі щодо проведення допитів, свідчить, що такі строки можуть становити від 2 місяців до року і навіть більше.

Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.

Як повідомляв УНН, Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України отримала через офіційне представництво України офіційний лист секретаріату ООН із завіреної офіційною печаткою ООН фотокопію заяви екс-президента України Віктора Януковича з проханням ввести війська Росії на територію України.

Також зазначимо, Печерський районний суд Києва, сьогодні, 20 січня о 9:00 продовжить розгляд клопотання ГПУ про надання згоди на проведення досудового спеціального розслідування щодо екс-президента України Віктора Януковича.

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