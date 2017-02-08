ГПУ направила в суд дело в отношении работника ГФС за непредставление декларации

По информации пресс-службы, старший следователь по особо важным делам следственного управления финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, достоверно зная о том, что в срок до 01.11.2016 г. должен подать в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, ежегодную декларацию 2015 года и декларацию в связи с прекращением деятельности, связанной с выполнением функций государства, умышленно их не подал.

Кроме того, как сообщили в ГПУ, он обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, в том, что он требовал и получил 10 тысяч долларов взятки за возвращение изъятых вещей, документов и арестованных горюче-смазочных материалов в уголовном производстве.

Как сообщал УНН, с начала второй волны подано 8 тыс. ежегодных е-деклараций.