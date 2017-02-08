ГПУ направила до суду справу щодо працівника ДФС за неподання декларації

За інформацією прес-служби, старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС, достовірно знаючи про те, що в строк до 01.11.2016 зобов’язаний подати до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічну декларацію за 2015 рік та декларацію у зв’язку з припиненням діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, умисно їх не подав.

Крім того, як повідомили у ГПУ, він обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України, у тому, що він вимагав та одержав 10 тис доларів хабара за повернення вилучених речей, документів та арештованих паливно-мастильних матеріалів у кримінальному провадженні.

Як повідомляв УНН, з початку другої хвилі подано 8 тис. щорічних е-декларацій.