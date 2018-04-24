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ГПУ хочет проверить законность снятия ареста со "счетов Януковича"

Киев • УНН

 • 10154 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Генеральная прокуратура Украины хочет проверить есть ли законным решение следственного судьи Печерского районного суда Киева об отмене ареста, наложенного на счета, которые связывают с сыном экс-президента Украины Виктора Януковича Александром. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ, передает УНН.

ГПУ хочет проверить законность снятия ареста со "счетов Януковича"

"В настоящее время ГПУ по факту отмены 14.02.2018 следственным судьей Печерского районного суда Киева ареста со счетов ООО "Типикон А", ООО "ВБР-Инвест", ООО "Лайтрум", ООО "Квардис Н", ООО "Вектор-Перспектива", ООО "Аранит К", ООО "Ди Соуз" решается вопрос о внесении соответствующих сведений в ЕРДР для проверки законности данного решения суда по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 375 УК Украины (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления). С целью проверки состояния расследования в указанном уголовном производстве ГСУ Национальной полиции Украины назначено служебное расследование", - сообщили в ГПУ.

Как сообщал УНН, в Печерском районном Киева отрицают информацию о снятии ареста со счетов сына экс-президента Виктора Януковича Александра Януковича.

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