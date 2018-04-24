ГПУ хоче перевірити законність зняття арешту з "рахунків Януковича"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Генеральна прокуратура України хоче перевірити чи є законним рішення слідчого судді Печерського районного суду Києва про скасування арешту, накладеного на рахунки пов'язуваних із сином екс-президента України Віктора Януковича Олександром. Про це повідомила прес-служба ГПУ, передає УНН.
“На даний час ГПУ за фактом скасування 14.02.2018 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва арешту з рахунків ТОВ „Тіпікон А“, ТОВ „ВБР-Інвест“, ТОВ „Лайтрум“, ТОВ „Квардіс Н“, ТОВ „Вектор- Перспектива“, ТОВ „Араніт К“, ТОВ „Ді Соуз“ вирішується питання щодо внесення відповідних відомостей до ЄРДР для перевірки законності даного рішення суду за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 375 КК України (постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови). З метою перевірки стану розслідування у зазначеному кримінальному провадженні ГСУ Національної поліції України призначено службове розслідування”, — повідомили в ГПУ.
Як повідомляв УНН, у Печерському районному Києва заперечують інформацію про зняття арешту з рахунків сина екс-президента Віктора Януковича Олександра Януковича.