ГПУ инициировала спецрасследование в отношении пяти фигурантов дела Ефремова

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КИЕВ. 23 июля. УНН. Генпрокуратура направила в суд ходатайство о проведении специального досудебного расследования в отношении народного депутата и четырех бывших чиновников Луганской области по делу экс-главы депутатской фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины VII созыва Александра Ефремова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

“В ходе досудебного расследования собрано достаточно надлежащих и допустимых доказательств для осуществления специального досудебного расследования в отношении народного депутата Украины VII созыва С. Горохова и бывших председателя Луганского областного совета В. Голенко, его первого заместителя Е. Харина, Луганского городского головы С. Кравченко и его первого заместителя М. Пилавова”, - говорится в сообщении.

По данному факту 20 июля 2018 года ГПУ передала в Печерский районный суд г.Киева ходатайство о проведении специального досудебного расследования в отношении указанных лиц, подозреваемых в совершении в первой половине 2014 года на территории Луганской области ряда тяжких и особо тяжких уголовных преступлений совместно с председателем депутатской фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины VII созыва А. Ефремовым.

Уголовное производство в отношении Ефремова рассматривается в Старобельском районном суде Луганской области, к обвиняемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Подозреваемые в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины С. Горохов, В. Голенко, Е. Харин, С. Кравченко и М. Пилавов находятся в розыске, проведение которого поручено сотрудникам СБУ.

Генпрокуратура получила постановление следственного судьи о разрешении на задержание подозреваемых с целью привода их для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту перед вылетом в Австрию и арестовали на следующий день. Теперь он находится под стражей, его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создании террористической организации “ЛНР”, а также присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.

6 июля суд заслушал свидетеля по делу — спикера Верховной Рады Андрея Парубия в режиме видеоконференции в Подольском районном суде Киева. Он рассказал, что в апреле 2014 года ездил в Луганск на переговоры с боевиками. По словам Парубия, операцию по освобождению луганского управления СБУ саботировали некоторые подразделения МВД.

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