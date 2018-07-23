ГПУ ініціювала спецрозслідування щодо п'яти фігурантів справи Єфремова

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Генпрокуратура направила до суду клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування щодо народного депутата та чотирьох колишніх чиновників Луганщини у справі екс-голови депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України VII скликання Олександра Єфремова. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.

“У ході досудового розслідування зібрано достатньо належних та допустимих доказів для здійснення спеціального досудового розслідування щодо народного депутата України VII скликання С. Горохова та колишніх голови Луганської обласної ради В. Голенка, його першого заступника Є. Харіна, Луганського міського голови С. Кравченка та його першого заступника М. Пілавова”, — йдеться у повідомленні.

За даним фактом 20 липня 2018 року ГПУ передала до Печерського районного суду м. Києва клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування щодо зазначених осіб, які підозрюються у вчиненні в першій половині 2014 року на території Луганської області ряду тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень спільно з головою депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України VII скликання О. Єфремовим.

Кримінальне провадження щодо О. Єфремова розглядається у Старобільському районному суді Луганської області, до обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Підозрювані у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України С. Горохов, В. Голенко, Є. Харін, С. Кравченко та М. Пілавов перебувають в розшуку, проведення якого доручено співробітникам СБУ.

Генеральною прокуратурою України отримано ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання підозрюваних з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту перед вильотом до Австрії та заарештували наступного дня. Тепер він перебуває під вартою, його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, створенні терористичної організації “ЛНР”, а також присвоєнні, розтраті чи заволодінні майном через зловживання службовим становищем.

6 липня суд заслухав свідка у справі — спікера Верховної Ради Андрія Парубія у режимі відеоконференції в Подільському районному суді Києва. Він розповів, що у квітні 2014 року їздив до Луганська на переговори з бойовиками. За словами Парубія, операцію зі звільнення луганського управління СБУ саботували деякі підрозділи МВС.

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