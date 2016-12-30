ГПУ допросит судей Высшего хозяйственного суда по делу А.Емельянова

"Ю.Столярчук (в ходатайстве - ред.) просит временно отстранить судью Высшего хозяйственного суда А.Емельянова от правосудия, в связи с привлечением к уголовной ответственности, на два месяца. Кроме того, также просит при рассмотрении данного ходатайства заслушать судей Хозяйственного суда Киева С.Ковтуна, В.Бондаренко и А.Прыгунову", - заявила член ВСЮ Алла Олийнык.

По ее словам, 26 декабря 2016 г. в ВСЮ поступило ходатайство заместителя Генпрокурора Ю.Столярчука о временном отстранении судьи Высшего хозяйственного суда Украины А.Емельянова, которого подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.376, ч.2 ст.376 -1 УК Украины, от правосудия сроком на два месяца.

"Как отмечается, указанный судья подозревается во вмешательстве в деятельность судебных органов с использованием своего служебного положения и незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда, совершенном по предварительному сговору группой лиц", - уточнила А.Олийнык.

Обосновывая ходатайство, сторона обвинения, по словам судьи, сообщила о наличии ряда рисков. Среди них наличие тесных связей А.Емельянова с руководителями органов государственной власти, в частности судебной ветви власти, и правоохранительных органов. Кроме того, прокуратура считает, что, используя свое служебное положение и связи с целью избежания уголовной ответственности, подозреваемый может влиять на свидетелей в уголовном производстве, препятствовать установлению обстоятельств уголовных правонарушений. Кроме того, он может уничтожить любые документы хозяйственных дел, которые имеют значение для установления обстоятельств уголовного преступления и тем самым совершить другое преступление (служебный подлог). Ю.Столярчук в ходатайстве также отметил, что А.Емельянову может совершить и другие аналогичные уголовные правонарушения, поскольку совершению вышеуказанных преступлений способствовала занимаемая должность.

В свою очередь прокурор отдела процессуального руководства по уголовным процессам Следственного управления специальных расследований Департамента специальных расследований ГПУ Андрей Гончаренко обосновывая ходатайство подчеркнул, что занимая должность А.Емельянов может вмешиваться в Автоматизированную систему документооборота суда.

"К указанному ходатайство хочу добавить, что действительно А.Емельянов в настоящее время является действующим судьей Высшего хозяйственного суда и таким образом среди всего вышесказанного может оказывать влияние как на свидетелей и непосредственно на технические средства, а именно - Автоматизированную систему документооборота суда. И в связи с осуществлением им правосудия он постоянно общается со своими коллегами, которые являются свидетелями в данном уголовном производстве и таким образом может влиять на ход досудебного расследования и показания, которые могут быть ими предоставлены. В данном суде также проверяется причастность А.Емельянова к влиянию на судей и на систему документооборота. При таких условиях я считаю, что отстранение А.Емельянова только положительно повлияет на досудебное расследование", - сказал А.Гончаренко.

Как ранее сообщал УНН, 18 октября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении судьям Высшего хозяйственного суда Украины Артуру Емельянову и Виктору Татькову, которым инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.376, ч.2 ст. 376-1 УК Украины.

27 октября судье ВХСУ Артуру Емельянову избрали меру пресечения в виде залога в размере 1,5 млн грн.

Вместе с мерой пресечения на А.Емельянова возложили обязанности не отлучаться за пределы Киевской области, сообщать об изменении места проживания, воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве и сдать на хранение документы, дающие право на выезд из Украины.

Кроме того, дважды прокуратура просила суд обратить в доход государства залог, который оплатил А.Емельянов, в сумме 1,5 млн грн из-за того, что он не сдал следователю второй загранпаспорт. Также прокуратура просила увеличить залог для подозреваемого, первый раз до 5 млн грн, а второй - до 7 млн ​​грн. Однако суд не нашел для этого оснований.

Как сообщал УНН, ВСЮ перенес рассмотрение вопроса отстранения от должности судьи ВХСУ А.Емельянова на 12 января.