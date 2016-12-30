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ГПУ допитає суддів Вищого господарського суду у справі А.Ємельянова

ГПУ допитає суддів Вищого господарського суду у справі А.Ємельянова

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Під час розгляду клопотання про відсторонення від посади судді Вищого господарського суду Артура Ємельянова у Вищій раді юстиції, Генеральна прокуратура України наполягатиме на допиті інших суддів, зокрема С.Ковтуна, В.Бондаренко та А.Пригунової. Про це йдеться у клопотанні заступника Генерального прокурора України Юрія Столярчука, з яким він звернувся до ВРЮ, передає кореспондент УНН.

“Ю.Столярчук (у клопотанні — ред.) просить тимчасово відсторонити суддю Вищого господарського суду А.Ємельянова від здійснення правосуддя, у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності, на два місяці. Крім того, також просить під час розгляду цього клопотання заслухати суддів Господарського суду Києва С.Ковтуна, В.Бондаренка та А.Пригунову”, — заявила член ВРЮ Алла Олійник.

За її словами, 26 грудня 2016 року до ВРЮ надійшло клопотання заступника Генпрокурора Ю.Столярчука про тимчасове відсторонення судді Вищого господарського суду України А.Ємельянова, якого підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.376, ч.2 ст.376-1 КК України, від здійснення правосуддя строком на два місяці.

“Як зазначається, вказаний суддя підозрюється у втручанні в діяльність судових органів з використанням свого службового становища та не законному втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу суду, вчинений за попередньою змовою групою осіб”, — уточнила А.Олійник.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона обвинувачення, за словами судді, повідомила про наявність низки ризиків. Серед них наявність тісних зв’язків А.Ємельянова з керівниками органів державної влади, зокрема судової гілки влади, та правоохоронних органів. Крім того, прокуратура вважає, що, використовуючи своє службове становище та зв’язки з метою уникнення кримінальної відповідальності, підозрюваний може впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати встановленню обставин кримінальних правопорушень. Окрім того, він може знищити будь-які документи господарських справ, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і тим самим вчинити інший злочин (службове підроблення). Ю.Столярчук у клопотанні також наголосив, що А.Ємельянов може вчинити і інші аналогічні кримінальні правопорушення, оскільки вчиненню вище вказаних злочинів сприяла займана посада.

У свою чергу прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Слідчого управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Андрій Гончаренко обґрунтовуючи клопотання підкреслив, що перебуваючи на посаді А.Ємельянова може втручатися в Автоматизовану систему документообігу суду.

“До вказаного клопотання хочу додати, що дійсно А.Ємельянов на даний час є діючим суддею Вищого господарського суду і таким чином серед всього вищесказаного може здійснювати вплив як на свідків так і безпосередньо на технічні засоби, а саме — Автоматизовану систему документообігу суду. І у зв’язку із здійсненням ним правосуддя він постійно спілкується зі своїми колегами, які є свідками у даному кримінальному провадженні і таким чином може впливати на хід досудового розслідування і показання, які можуть бути ними надані. В даному судді також перевіряється причетність А.Ємельянова до впливу на суддів та на систему документообігу. За таких умов я вважаю, що відсторонення А.Ємельянова лише позитивно вплине на досудове розслідування”, — сказав А.Гончаренко.

Як раніше повідомляв УНН, 18 жовтня Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Генеральна прокуратура України оголосила про підозру суддям Вищого господарського суду України Артуру Ємельянову та Віктору Татькову, яким інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.376, ч.2 ст.376-1 КК України.

27 жовтня судді ВГСУ Артуру Ємельянову обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1,5 млн грн.

Разом із запобіжним заходом на А.Ємельянова покладено обов’язки не відлучатися за межі Київського області, повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та здати на зберігання документи, що дають право на виїзд з України.

Крім того, двічі прокуратура просила суд звернути в дохід держави заставу, яку сплатив А.Ємельянов, у сумі 1,5 млн грн через те, що він не здав слідчому другий закордонний паспорт. Також прокуратура просила збільшити заставу для підозрюваного, перший раз до 5 млн грн, а другий — до 7 млн грн. Однак суд не знайшов для цього підстав.

Як повідомляв УНН, ВРЮ перенесла розгляд питання відсторонення з посади судді ВГСУ А.Ємельянова на 12 січня.

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