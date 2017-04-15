ГПУ добивается заочного расследования в отношении В.Януковича и его сына по делу "Межигорья"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева с ходатайствами о предоставлении разрешения на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра по делу о завладении резиденцией “Межигорье”. Эту информацию УНН подтвердили в Генпрокуратуре.
По данным ГПУ, ходатайства были поданы 28 февраля, но суд их еще не рассматривал, поскольку защита В.Януковича обратилась в Апелляционный суд, а затем в Высший специализированный суд Украины с ходатайствами о переносе слушаний в любые другие суды, кроме Печерского.
В комментарии УНН адвокат В.Януковича Виталий Сердюк подтвердил эту информацию. Он также рассказал, что 12 апреля Высший спецсуд не удовлетворил ходатайство защиты и оставил за Печерским судом рассмотрение ходатайства ГПУ о заочном следствии в отношении экс-президента. Однако, по его словам, ВССУ еще не сумел рассмотреть дело об изменении подсудности относительно Александра Януковича.
Также, добавил адвокат, пока не определена дата рассмотрения ходатайств Генеральной прокуратуры.
Напомним, ГПУ сообщила о подозрении экс-президенту Украины В.Януковичу и его сыну Александру в причастности к завладению государственным имуществом в особо крупных размерах стоимостью более 500 млн грн — резиденцией “Межигорье”.
В.Януковичу инкриминируют нарушение закона, предусмотренные ч. 5 ст. 191 (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах должностным лицом путем злоупотребления своим служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) УК Украины. В то же время в ходе расследования его сыну А.Януковичу выдвинули подозрение в причастности к указанному завладение государственным имуществом по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 (организация создания фиктивных предприятий с целью прикрытия незаконной деятельности, что причинило крупный материальный ущерб государству), ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (пособничество в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах должностным лицом путем злоупотребления своим служебным положением), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (пособничество в легализации имущества, полученного преступным путем) УК Украины.