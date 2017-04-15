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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 45492 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103691 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159369 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117750 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117286 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113008 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104600 просмотра

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11 марта, 11:14 • 107159 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103646 просмотра

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ГПУ добивается заочного расследования в отношении В.Януковича и его сына по делу "Межигорья"

ГПУ добивается заочного расследования в отношении В.Януковича и его сына по делу "Межигорья"

Киев  •  УНН

 • 19615 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева с ходатайствами о предоставлении разрешения на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра по делу о завладении резиденцией “Межигорье”. Эту информацию УНН подтвердили в Генпрокуратуре.

По данным ГПУ, ходатайства были поданы 28 февраля, но суд их еще не рассматривал, поскольку защита В.Януковича обратилась в Апелляционный суд, а затем в Высший специализированный суд Украины с ходатайствами о переносе слушаний в любые другие суды, кроме Печерского.

В комментарии УНН адвокат В.Януковича Виталий Сердюк подтвердил эту информацию. Он также рассказал, что 12 апреля Высший спецсуд не удовлетворил ходатайство защиты и оставил за Печерским судом рассмотрение ходатайства ГПУ о заочном следствии в отношении экс-президента. Однако, по его словам, ВССУ еще не сумел рассмотреть дело об изменении подсудности относительно Александра Януковича.

Также, добавил адвокат, пока не определена дата рассмотрения ходатайств Генеральной прокуратуры.

Напомним, ГПУ сообщила о подозрении экс-президенту Украины В.Януковичу и его сыну Александру в причастности к завладению государственным имуществом в особо крупных размерах стоимостью более 500 млн грн — резиденцией “Межигорье”.

В.Януковичу инкриминируют нарушение закона, предусмотренные ч. 5 ст. 191 (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах должностным лицом путем злоупотребления своим служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) УК Украины. В то же время в ходе расследования его сыну А.Януковичу выдвинули подозрение в причастности к указанному завладение государственным имуществом по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 (организация создания фиктивных предприятий с целью прикрытия незаконной деятельности, что причинило крупный материальный ущерб государству), ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (пособничество в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах должностным лицом путем злоупотребления своим служебным положением), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (пособничество в легализации имущества, полученного преступным путем) УК Украины.

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