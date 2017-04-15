ГПУ домагається заочного розслідування щодо В.Януковича та його сина у справі "Межигір’я"

За даними ГПУ, клопотання були подані 28 лютого, але суд їх ще не розглядав, оскільки захист В.Януковича звернувся до Апеляційного суду, а потім до Вищого спеціалізованого суду України з клопотаннями про перенесення слухань до будь-яких інших судів, окрім Печерського.



У коментарі УНН адвокат В.Януковича Віталій Сердюк підтвердив цю інформацію. Він також розповів, що 12 квітня Вищий спецсуд не задовольнив клопотання захисту і залишив за Печерським судом розгляд клопотання ГПУ про заочне слідство щодо екс-президента. Водночас, за його словами, ВССУ ще не зумів розглянути справу про зміну підсудності щодо Олександра Януковича.



Також, додав адвокат, поки що не визначена дата розгляду клопотань Генеральної прокуратури.



Нагадаємо, ГПУ повідомила про підозру екс-президенту України В.Януковичу і його сину Олександру в причетності до заволодіння державним майном в особливо великих розмірах вартістю понад 500 млн грн — резиденцією “Межигір’я”.



В.Януковичу інкримінують порушення закону, передбачені ч. 5 ст. 191 (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах службовою особою шляхом зловживанням своїм службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) КК України. Водночас у ході розслідування його сину О.Януковичу висунули підозру в причетності до зазначеного заволодіння державним майном, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 (організація створення фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі), ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (пособництво у заволодінні державним майном в особливо великих розмірах службовою особою шляхом зловживанням своїм службовим становищем), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (пособництво в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.