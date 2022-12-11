Готовят теракты: неонацистская группировка россии собирает информацию о странах Балтии - The Guardian
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Неонацистская военизированная группировка, связанная с кремлем, "Русич" собирает данные о пограничной и военной активности в странах Балтии. Они могут готовить нападение на Латвию, Литву и Эстонию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Недавно в Telegram-канале группы "Русич" было обнародовано сообщение с просьбой к участникам прислать детали, касающиеся пограничных постов и военных перемещений в трех странах Балтии.
Пост, который просмотрели более 60 000 пользователей, требовал информации, касающейся воинских частей, с конкретными ссылками на данные о членах и занятиях и их личном транспорте. Они запросили подробную информацию о передвижении патрулей, а также местонахождении пограничных постов, систем наблюдения и транспортных средств.
Аналогично были запрошены сведения о башнях связи и аппаратуре безопасности на границе, а также координаты складов горючего и систем безопасности в приграничных районах.
Источники, пожелавшие остаться анонимными, сказали, что "чрезвычайный" шаг "Русича" может указывать на разочарование в кремле и ходом войны в Украине.
"Русич" тесно связан с Группой Вагнера, военным подразделением, которым руководит близкий союзник путина и который сейчас возглавляет российское наступление, направленное на захват украинского города Бахмут, где сейчас продолжается самое ожесточенное сражение войны.
Однако источники добавили, что прямое участие кремля маловероятно, поскольку его разведывательная служба, несомненно, уже располагала разведывательными данными о военной и пограничной деятельности в странах Балтии.
Дополнение
путин оправдывает свою захватническую войну “денацификацией” Украины. Теперь внутренний документ BND показывает, что московские войска поддерживаются правоэкстремистскими группировками.