Готують теракти: неонацистське угрупування рф збирає інформацію про країни Балтії - The Guardian
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Неонацистське воєнізоване угруповання, пов’язане з кремлем, "Русич" збирає дані про прикордонну та військову активність у країнах Балтії. Вони можуть готувати напад на Латвію, Литву та Естонію. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
Нещодавно у Telegram-каналі групи "Русич" було оприлюднено повідомлення з проханням до учасників надіслати деталі, що стосуються прикордонних постів і військових переміщень у трьох країнах Балтії.
Пост, який переглянули понад 60 000 користувачів, вимагав інформації, що стосується військових частин, з конкретними посиланнями на дані про членів та заняття і їх особистий транспорт. Він група запросила докладну інформацію про пересування патрулів, а також місцезнаходження прикордонних постів, систем спостереження та транспортних засобів.
Аналогічно були запитані відомості про вежі зв'язку та апаратуру безпеки на кордоні, а також координати складів пального та систем безпеки у прикордонних районах.
Джерела, які побажали залишитися анонімними, сказали, що "надзвичайний" крок "Русича" може вказувати на розчарування в кремлі і ходом війни в Україні.
"Русич" тісно пов'язаний із Групою Вагнера, військовим підрозділом, яким керує близький союзник путіна і який зараз очолює російський наступ, спрямований на захоплення українського міста Бахмут, де нині триває найзапекліша битва війни.
Однак джерела додали, що пряма участь кремля малоймовірна, оскільки його розвідувальна служба, безсумнівно, вже мала розвідувальні дані про військову та прикордонну діяльність у країнах Балтії.
Доповнення
путін виправдовує свою загарбницьку війну “денацифікацією” України. Тепер внутрішній документ BND показує, що московські війська підтримуються правоекстремістськими угрупованнями.